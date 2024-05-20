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20 мая, 07:19

Мэр Москвы

Собянин сообщил о двукратном росте инвестиций в основной капитал Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 6,8 триллиона рублей было инвестировано в столичные проекты в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"За последние пять лет зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал", – информировал мэр.

Самыми крупными проектами, реализованными в Москве в 2023 году, стали проспект Багратиона, индустриальный парк "Руднево", два крупных фармацевтических завода на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва". На предприятиях стали производить лекарства, которые ранее не выпускались в России.

Помимо этого, в прошлом году в столице построили центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий. Переработанную технику используют для новых автодеталей, стройматериалов и напольного покрытия. На площадке ОЭЗ "Печатники" начали производить лазерные станки.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года Москва предоставила инвесторам более 120 гектаров для реализации 18 масштабных проектов. Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тысяч квадратных метров. На предприятиях появится более 7,1 тысячи новых рабочих мест.

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