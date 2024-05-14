"Известия": импортный онкопрепарат пропал из российских аптек

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С прилавков российских аптек порядка 50 регионов страны пропал препарат "Эндоксан", используемый при лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, пациенты с онкологией уже столкнулись с дефицитом медикаментов с действующим веществом циклофосфамид. Журналисты уточнили, что в 19 российских регионах "Эндоксан" продается в небольшом количестве в виде порошка. Лекарство же в форме таблеток выпускается американской фармкомпанией Baxter под торговым названием "Эндоксанблеток".

Ранее сообщалось, что в РФ нет дефицита препарата для женщин "Норколут". В Росздравнадзоре заявили, что лекарство отгружается в аптеки регионов страны, признаков нехватки нет. В ведомстве добавили, что Росздравнадзор вместе с Минздравом РФ продолжают мониторить наличие медикаментов по всей России.