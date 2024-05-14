"Известия": импортный онкопрепарат пропал из российских аптек

14 мая, 10:34Общество
Фото: depositphotos/Farion_O
С прилавков российских аптек порядка 50 регионов страны пропал препарат "Эндоксан", используемый при лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пишет издание, пациенты с онкологией уже столкнулись с дефицитом медикаментов с действующим веществом циклофосфамид. Журналисты уточнили, что в 19 российских регионах "Эндоксан" продается в небольшом количестве в виде порошка. Лекарство же в форме таблеток выпускается американской фармкомпанией Baxter под торговым названием "Эндоксанблеток".
Ранее сообщалось, что в РФ нет дефицита препарата для женщин "Норколут". В Росздравнадзоре заявили, что лекарство отгружается в аптеки регионов страны, признаков нехватки нет. В ведомстве добавили, что Росздравнадзор вместе с Минздравом РФ продолжают мониторить наличие медикаментов по всей России.
Производство лекарств в Москве по итогам 2023 года выросло почти в 1,5 раза