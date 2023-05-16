Росздравнадзор заявил, что в РФ нет дефицита препарата "Норколут"

Фото: gorzdrav.org/пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Роман Васильев

В России не наблюдается дефицита лекарственного препарата для женщин "Норколут". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее о нехватке препарата в аптеках сообщили СМИ.

"12 мая 2023 года в гражданский оборот введено 3 серии препарата "Норколут" общим объемом около 300 тысяч упаковок, что соответствует почти половине объема поставок прошлого года (за весь 2022 год было введено 641 тысяч упаковок), и позволит удовлетворить спрос. Лекарственное средство "Норколут" уже отгружается в аптеки регионов страны. Таким образом признаков дефицита данного препарата не наблюдается", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что Росздравнадзор совместно с Минздравом России продолжают следить за наличием медикаментов по всей стране.

До этого в Минпромторге заявили, что, несмотря на уход из России некоторых торговых наименований, дефицит лекарств в стране отсутствует. Там добавили, что ушедшие с фармацевтического рынка продукты полностью заместили, на качестве препаратов это не отразилось.

Также Минздрав отметил, что санкции Запада не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. В отчете министерства отмечается, что инновационное развитие фармацевтического рынка в России продолжается, несмотря на все введенные ограничительные меры.

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