В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Несмотря на уход из России некоторых торговых наименований, дефицит лекарств в стране отсутствует. Об этом ТАСС сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

"Дефектуры лекарственных препаратов нет. Здравоохранение не подвержено санкциям, это подтверждается практически. Все компании как поставляют, так и производят", – сказал он.

Галкин пояснил, что ушедшие с фармацевтического рынка продукты полностью заместили. На качестве препаратов это не отразилось, подчеркнул он.

Ранее об отсутствии дефицита лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке также сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он объяснил, что нарушившиеся ранее логистические цепочки адаптировались в короткие сроки. В настоящее время аптеки не испытывают проблем с поставками препаратов.



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