Росздравнадзор исключил влияние отзыва серий "Преднизолон Эльфа" на аптечную сеть

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Отзыв нескольких серий препарата "Преднизолон Эльфа" не повлияет на обеспеченность лекарственным средством российской лечебной сети. Об этом сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.

"Отзыв нескольких серий лекарственного препарата "Преднизолон Эльфа" направлен на защиту интересов пациентов, при этом с момента официального отзыва серий препарата прекращается их применение в медицинских организациях и реализация через аптечную сеть", – следует из сообщения ведомства.

В Росздравнадзоре заверили, что российский фармацевтический рынок обеспечен достаточным количеством препаратов преднизолона.

До этого СМИ, ссылаясь на письмо ведомства территориальным органам, региональным властям и в медицинские организации, сообщили, что Росздравнадзор отзывает несколько серий препарата из-за выявленных в них "механических включений". Согласно данным издания, речь шла более чем о 40 тысячах упаковок.

Производителем гормонального препарата является индийская компания "Индус Фарма Пвт. Лтд". Лекарство представляет собой раствор в ампулах для внутривенного и внутримышечного введения.

Ранее Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците антибиотиков в российских аптеках. Если в аптеке нет какого-либо конкретного препарата, это может говорить только о повышенном спросе на него, объяснили в ведомстве.

