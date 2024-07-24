Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

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Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей", – передает пресс-служба министерства слова Котякова.

По словам главы ведомства, рост составит 16,6%.

В конце июня Минобрнауки РФ предложило включить в нацпроект "Семья" ежемесячную соцстипендию обучающимся матерям или отцам с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.

По данным министерства, в 452 университетах РФ уже производят выплату материальной помощи женщинам, которые родили ребенка во время обучения. При этом в 347 вузах полагается материальная поддержка одиноких матерей или отцов.

