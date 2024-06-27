Минобрнауки РФ предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

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Минобрнауки РФ предлагает ввести для учащихся в вузах родителей с детьми дошкольного возраста дополнительную ежемесячную социальную стипендию, сообщает ТАСС.

"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", – указано в сообщении.

Согласно данным Минобрнауки, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в рамках нацпроекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре семьи и семейных ценностей. Она отметила, что к работе над ним уже приступили сотрудники министерства культуры. Политик также заявила, что в России наблюдается тенденция к росту числа многодетных семей, и призвала укреплять ее.