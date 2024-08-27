ЛДПР предложила увеличить МРОТ до 30 тысяч с 2025 года

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Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей с 2025 года. Соответствующий документ привел председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

"ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них – это вопрос не только достатка, но и качества жизни", – отметил он.

Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Согласно пояснительной записке, низкий уровень МРОТ провоцирует снижение роста ВВП России и не стимулирует работодателей повышать производительность труда.

В июне Минобрнауки РФ предложило ввести для учащихся в вузах родителей с детьми дошкольного возраста дополнительную ежемесячную социальную стипендию. По данным ведомства, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.

Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Нина Кузьмина призвала освободить от уплаты НДФЛ россиян, получающих зарплату в размере МРОТ. По ее мнению, МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет, который, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого порядка.

