В Госдуму внесут законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или 4 МРОТ

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Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект о зарплате медиков, сообщает РИА Новости.

Так, при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала предлагается обеспечивать зарплатой не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием – не ниже 4 МРОТ.

Законопроект предлагает внести изменение в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив его новой статьей 821. Кроме того, проект предусматривает, что выплачиваемую медработникам зарплату нельзя уменьшить, а условия оплаты их труда ухудшить в связи с принятием данного закона.

В документе говорится, что, учитывая образовавшийся за последние годы катастрофический дефицит квалифицированного медицинского персонала, Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда в октябре 2023 года вновь поручил правительству РФ и регионам обеспечить выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников в полном объеме.

Авторы считают, что принятие законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность этой профессии, а также снизить социальное неравенство в стране.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября пенсии военным и зарплаты госслужащим проиндексируют на 5,1%. По его словам, эта мера коснется около 2,8 миллиона человек.

Зарплаты вырастут у медработников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, работников гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур, а также у тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки.