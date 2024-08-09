Депутат Бессараб: надбавка пенсионерам в 1 200 рублей будет индексироваться ежегодно

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Инвалиды I группы и пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать надбавку в 1 200 рублей с 1 января 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее закон о введении такой надбавки подписал Владимир Путин. По словам Бессараб, меру поддержки оформят автоматически, так что никаких действий от граждан не потребуется.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов С 1 января 2025-го выплата в 1 200 рублей будет назначаться в проактивном, беззаявительном порядке инвалиду I группы или лицу старше 80 лет. Кроме того, она будет ежегодно увеличиваться в составе пенсии, чего не было ранее.

"Это было прямое поручение президента Госдуме после встречи с группой граждан с особенностями по здоровью", – пояснила депутат.

Ранее Бессараб рассказала, что отпраздновавшие 80-летний юбилей в июле с августа начнут получать повышенную фиксированную выплату к пенсии. Ее размер вырастет в два раза и составит 16 269 рублей. Увеличение произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не требуется, обратила внимание парламентарий.