Депутат Бессараб: отпраздновавшим 80-летний юбилей удвоят пенсию в августе

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Тем, кто отпраздновал в июле 80-летний юбилей, прибавят пенсию в августе. Кроме того, будет сделан перерасчет работающим пожилым, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа государство увеличит в два раза фиксированную часть выплаты к пенсии. Сейчас она составляет 8 134 рубля, а после повышения вырастет до 16 269 рублей", – отметила парламентарий.

Кроме того, в последнем месяце лета будет произведен перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов С 1 августа трудящимся пенсионерам будут начислены пенсионные коэффициенты за предыдущий год работы. Максимально можно заработать три коэффициента.

Повышение произойдет автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется.

"Гражданам не нужно ничего сообщать дополнительно о себе, поскольку сегодня цифровая система позволяет нам своевременно отслеживать такие параметры, как достижение возраста выхода на пенсию, досрочный выход и так далее", – указала депутат.

Ранее сообщалось, что с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля. Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.