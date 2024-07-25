Депутат Бессараб: отпраздновавшим 80-летний юбилей удвоят пенсию в августе

25 июля, 12:41Общество
Фото: depositphotos/Koldunov
Тем, кто отпраздновал в июле 80-летний юбилей, прибавят пенсию в августе. Кроме того, будет сделан перерасчет работающим пожилым, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа государство увеличит в два раза фиксированную часть выплаты к пенсии. Сейчас она составляет 8 134 рубля, а после повышения вырастет до 16 269 рублей", – отметила парламентарий.
Кроме того, в последнем месяце лета будет произведен перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров.
Повышение произойдет автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется.
"Гражданам не нужно ничего сообщать дополнительно о себе, поскольку сегодня цифровая система позволяет нам своевременно отслеживать такие параметры, как достижение возраста выхода на пенсию, досрочный выход и так далее", – указала депутат.
Ранее сообщалось, что с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля. Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.