Депутаты ЛДПР предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

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Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в РФ механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Об этом сообщает RT.

Законопроект, разработанный депутатами, предполагает увеличение материального обеспечения пенсионеров со стажем работы не менее 30 лет. Им предлагается введение доплаты таким лицам в размере до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера.

При этом если пенсионер имеет право на получение социальной доплаты к пенсии и социальной доплаты к страховой пенсии по старости, депутаты предложили установить одну соцдоплату на выбор гражданина.

До этого Госдума приняла в I чтении проект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Благодаря этому работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен 31 декабря 2024 года.

