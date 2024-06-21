21 июня, 15:01Политика
Правительство РФ поддержало проект о возобновлении индексации пенсий
Фото: 123RF/Elnur
Кабмин РФ поддержал проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект был предложен депутатами фракции "Единая Россия".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично проконтролировать выполнение поставленных задач.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.
Как рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев, недополученная за 8 лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. Ее восстановят, когда пенсионер будет выходить на заслуженный отдых. Парламентарий добавил, что пенсии подобной категории пенсионеров проиндексируют с максимально положенной суммы.
Путин заявил, что пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в 2025 году