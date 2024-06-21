Правительство РФ поддержало проект о возобновлении индексации пенсий

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Кабмин РФ поддержал проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был предложен депутатами фракции "Единая Россия".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично проконтролировать выполнение поставленных задач.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

Как рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев, недополученная за 8 лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. Ее восстановят, когда пенсионер будет выходить на заслуженный отдых. Парламентарий добавил, что пенсии подобной категории пенсионеров проиндексируют с максимально положенной суммы.

