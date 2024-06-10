Мишустин: МРОТ вырастет на 15% с 2025 года

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С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что со следующего года МРОТ будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство трудоустроенных россиян, и составит почти половину от этого показателя.

При сохранении данной тенденции уже к 2030 году показатель вырастет до уровня не менее 35 тысяч рублей.

Владимир Путин заявил о необходимости в таком подходе к расчету МРОТ во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент также обратил внимание, что к настоящему моменту минимальный уровень заработной платы уже превысил прожиточный минимум, как это определено в конституции. Глава государства отметил, что в будущем власти намерены завязать индексацию МРОТ на общий рост зарплат в экономике.

Российский лидер также предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день у России есть ресурсы, чтобы приступить к решению этого вопроса, ориентируясь на интересы населения.

