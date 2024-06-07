Путин: пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в 2025 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом президент заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента России, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться гражданам, которые уже вышли на заслуженный отдых, и тем, кто продолжает работать.

"Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей", – сказал Путин.

Российский лидер призвал фракцию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить законопроект о ежегодном повышении пенсий работающим пенсионерам и принять его в уже весеннюю сессию.

Ранее Путин сообщил, что вопрос индексации пенсий обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе партиями ГД. Он подчеркнул, что в РФ сейчас не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

