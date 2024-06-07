Путин заявил о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Владимир Путин заявил о планах вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

"Мы должны принять это решение", – заявил президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в рамках ПМЭФ-2024.

Российский лидер подчеркнул, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.

Он добавил, что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, при этом сейчас в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

"Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим", – заявил Путин.

Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что люди, которым не хватает трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить.

Депутат подчеркивала, что приобрести можно не больше половины стажа. Кроме того, покупка разрешена, если будущему пенсионеру не хватает одного или двух лет стажа, но не больше половины.

