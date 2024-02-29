В ГД рассказали, в каком случае могут не назначить страховую пенсию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Страховую пенсию по старости могут не назначить из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Для получения страховой пенсии по старости сегодня необходимо заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента", – напомнила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов не хватает, то пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать ее он начнет через 5 лет после достижения пенсионного возраста.

Депутат добавила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины, достигшие 58 лет, и мужчины, которым исполнилось 63 года.

"Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно работать в белую. Сегодня объективно за 15 лет работы вполне осуществимо набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате, если получать по два балла в год. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж. Это время службы в армии, защита родины в специальной военной операции, уход за ребенком", – указала депутат.



Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что россияне, которым для назначения страховой пенсии по старости не достает стажа или ИПК, имеют право докупить их. Для этого необходимо обратиться в Соцфонд РФ, заключить договор и уплатить необходимые взносы.

