ГД приняла во втором чтении законопроект о доплате к пенсиям прабабушек и прадедушек

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Госдума одобрила во втором чтении инициативу об установке дополнительной выплаты для прабабушек и прадедушек, которые являются опекунами несовершеннолетних или недееспособных лиц, достигших 18 лет.

В рамках проекта предлагается увеличить размер выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности для пожилых людей, которые заботятся о несовершеннолетних правнуках или совершеннолетних, завершивших обучение по основным образовательным программам либо обучающихся по очной форме обучения.

Выплата будет назначаться опекунам до того момента, пока их правнуки не достигнут 23 лет. Однако они могут быть старше, если получили инвалидность до 18 лет, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

В настоящее время доплата полагается тетям, дядям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам.

Ранее в Госдуме предложили расширить категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она заметила, что в трудной ситуации остаются одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида. В таком случае вся финансовая нагрузка ложится на одного человека, объяснила парламентарий. При этом содержание ребенка с ограниченными возможностями требует больших затрат, подчеркнула Лантратова.



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