В Госдуме предложили расширить категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами

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В России хотят расширить категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет RT.

Парламентарий уже направила соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В нем Лантратова обратила внимание, что теперь пособие по уходу (10 тысяч рублей) полагается и родителям детей с инвалидностью, которые работают неполный рабочий день. Это решение Владимир Путин принял недавно, и оно стало своевременной поддержкой, подчеркнула Лантратова.

Депутат заметила, что в трудной ситуации остаются одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида. В таком случае вся финансовая нагрузка ложится на одного человека, объяснила она. При этом содержание ребенка с ограниченными возможностями требует больших затрат, в том числе на специальное оборудование, лекарства, особое питание и уход, напомнила парламентарий.

Родитель, оказавшийся в такой ситуации, вынужден выйти на работу на полный день, в результате чего он лишается права на ежемесячную выплату, отметила Лантратова.

"Представляется целесообразным распространить право на получение ежемесячной выплаты в том числе на одиноких родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, вне зависимости от условий осуществления ими трудовой деятельности (полное или неполное рабочее время)", – написала она в письме.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предполагается дать право на четыре дополнительных выходных дня в месяц родителям инвалидов, достигших 18-летнего возраста. Депутаты связали свою инициативу с многочисленными просьбами родителей, которые указывали на то, что дети-инвалиды требуют постоянного ухода.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду", среди которых, в частности, Сергей Миронов, Яна Лантратова и Олег Нилов.



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