В РФ предложили давать отцам несовершеннолетних детей-инвалидов отсрочку от службы

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В России предложили предоставлять отсрочку от призыва на военную службу для тех, у кого есть несовершеннолетние дети-инвалиды или инвалиды с детства первой группы. Соответствующий проект внесла в ГД глава думского комитета по вопросам семьи от фракции КПРФ Нина Останина, следует из документов сайта нижней палаты парламента.

Согласно нынешней редакции федерального закона "О воинской обязанности и воинской службе", отсрочка от призыва на службу предоставляется тем, у кого есть дети-инвалиды в возрасте до 3-х лет.

Ранее стало известно, что кабмин не поддержал предложение по освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации граждан, не служивших в армии. Подобную инициативу депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму еще в октябре 2022 года. Своим проектом он также предлагал освободить от призыва по мобилизации докторов и кандидатов наук.

В российском правительстве напомнили, что защита Родины, согласно Конституции РФ, является обязанностью граждан. В связи с этим расширять список россиян с отсрочкой от мобилизации нельзя в целях поддержания обороноспособности государства, подчеркнули в правительстве.