Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в указе.

Отмечается, что сборы граждан, находящихся в запасе ВС РФ, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. На основании указа главы государства Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток.

Ранее в Москве начали тестовую рассылку повесток в электронном формате через "Госуслуги". При этом, как отметил военный комиссар столицы, порядок направления граждан на военную службу не изменился. Также прежним осталось и действующее законодательство.

Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных