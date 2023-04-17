Рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме начнется в весенний призыв

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме начнется во время весеннего призыва. Об этом рассказал журналистам военный комиссар Москвы Максим Локтев.

"Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС-сообщения и в телефонном режиме", – отметил он.

По его словам, порядок направления граждан на военную службу не изменился. Также прежним осталось и действующее законодательство.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков заявил, что весенняя призывная кампания протекает в плановом режиме, она завершится 15 июля 2023 года.

По его словам, уже оповестили 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты. Бирюков уточнил, что годными к службе признали 21 тысячу россиян, 29 тысяч жителей страны получили отсрочки, которые сохраняют действие в полном объеме.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Согласно проекту, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.



Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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