В Генштабе РФ заявили о плановом прохождении весенней призывной кампании

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

Весенняя призывная кампания протекает в плановом режиме, она завершится 15 июля 2023 года. Об этом рассказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков.

"На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты", – передает его слова Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Бирюков отметил, что годными к службе признали 21 тысячу россиян, 29 тысяч жителей страны получили отсрочки, которые сохраняют действие в полном объеме.

По словам представителя Генштаба РФ, первых призывников отправят в пункты дислокации в России 20 апреля. Треть из них направят в учебные соединения и воинские части. Полковник добавил, что на протяжении трех месяцев они будут изучать современную боевую технику, а также получат военно-учетную специальность.

Ранее Бирюков заявил, что веерных рассылок электронных повесток россиянам делать не будут. Полковник отметил, что теперь граждане страны смогут направлять документы в электронном виде. Также их будут информировать о постановке на воинский учет через личные кабинеты на "Госуслугах".

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, проектом вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!