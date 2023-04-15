Веерных рассылок электронных повесток призывникам не будет – Генштаб РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Веерных рассылок электронных повесток россиянам делать не будут. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков.

"Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", – цитирует его телеграм-канал Минобороны РФ.

Полковник отметил, что теперь граждане страны смогут направлять документы в электронном виде. Также их будут информировать о постановке на воинский учет через личные кабинеты на "Госуслугах".

По словам Бирюкова, теперь россиянам необязательно приходить в военные комиссариаты.

Ранее Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, проектом вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

11 апреля думские депутаты приняли сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Проект предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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