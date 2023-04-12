Матвиенко призвала не искать двойного смысла в законе об электронных повестках

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Закон о введении в России электронных повесток призван защитить жителей страны и сделать их жизнь более удобной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не ищите там двойного смысла. Я скажу уже честно и прямо: то нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сотрудники сидели с тетрадками в линеечку и рукой вели учет, ну это же невозможно, мы уже в другом веке живем", – цитирует ее ТАСС.

По словам Матвиенко, закон, помимо прочего, направлен на упорядочивание работы военкоматов, а также облегчение труда их специалистов.

При этом, уточнила сенатор, идея о разработке документа "назрела давно". С началом спецоперации на Украине стало ясно, что работу над проектом нужно ускорить и завершить, заявила она.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы. 12 апреля законопроект одобрили в Совфеде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что закон призван "исправить бардак в военкоматах". Помимо этого, уточнил он, закон призван сделать процесс современным, эффективным и удобным для граждан.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!