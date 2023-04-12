Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах – Песков

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Закон об электронных повестках должен исправить бардак в военкоматах, сделать воинский учет эффективным и удобным для граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил что когда началась спецоперация на Украине, стало ясно, что местами в российских военкоматах беспорядок.

"Вот как раз этот законопроект призван этот бардак – а) исправить, б) сделать процесс современным, эффективным и удобным для граждан", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По мнению Пескова, систему воинского учета в РФ нужно упорядочить, и новый закон призван помочь в этом.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти.

При этом электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Документ в онлайн-варианте будет считаться врученным через семь дней после того, как он попал в реестр.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил что россияне смогут обжаловать повестку или ограничения от военкомата на "Госуслугах". По его словам, повестки не могут приходить гражданам, у которых есть отсрочка. Шадаев заверил, что сведения об этом будут учитываться на этапе формирования списка рассылки.

Он также добавил, что у россиян никто не отнимет право защищать свои интересы в суде. При этом, если получивший повестку не смог вовремя прийти в военкомат и на это есть уважительная причина, гражданин может сообщить о ней на "Госуслугах".

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!