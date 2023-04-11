Проживающим за границей призывникам следует вернуться в РФ на год для службы – Картаполов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россиянам, которые проживают за рубежом, но подлежат призыву, следует оформить отпуск на год, отслужить в Вооруженных силах РФ, отдать долг стране и вернуться обратно за границу, "радостно там работать". Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

При этом он отметил, что проживающие за границей смогут после получения повестки на портале госуслуг переслать все документы в военкомат в электронном виде.

"Либо, будучи в отпуске в России – я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, – прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше", – заявил парламентарий.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти.

При этом электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Документ в онлайн-варианте будет считаться врученным через семь дней после того, как он попал в реестр.

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