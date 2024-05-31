Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин напомнил, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начнется в столице 1 июня. Пост об этом мэр города опубликовал в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что этот фестиваль продлится 100 дней и подойдет к концу 8 сентября. На протяжении этого периода в разных районах столицы будут проводиться общедоступные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Градоначальник подчеркнул, что москвичи и гости столицы смогут заниматься танцами, фитнесом, рисованием и киберспортом, участвовать в литературных чтениях и кулинарных мастер-классах, играть в шахматы, посещать выставки и театры, слушать музыку на улицах города.

По словам мэра, в общей сложности гостям фестиваля предложат более 40 видов активностей. Для проведения этих мероприятий в столице было зарезервировано свыше 750 площадок. Собянин также отметил, что к настоящему моменту афиша фестиваля включает более 18 тысяч разнообразных событий, каждое из которых можно посетить бесплатно.

Ранее мэр города рассказал, что фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" с начала его работы посетили более 3 миллионов человек. Он поблагодарил российский Минсельхоз за поддержку, которую ведомство оказало фестивалю. Глава столицы пригласил москвичей побывать на фестивале, напомнив, что он завершится 2 июня.