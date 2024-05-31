"Щенячий патруль" кинологической службы МВД выступит в рамках "Лета в Москве"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Кинологическая служба МВД России "Щенячий патруль" выступит 1 июня в рамках фестиваля "Лето в городе. Все на улицу!" в Северном Измайлове. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на кинологическую службу ГУ МВД по Москве.

Увидеть выступление "Щенячьего патруля" можно по адресу Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 4. В период с 11:00 до 12:00 проведут первое мероприятие из цикла "Друг, спасатель, защитник". Все желающие смогут посмотреть, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах и выполняют базовые команды. Эксперты МВД также расскажут о секретах воспитания собак и их тренировок.

"Проект помогает щенкам лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы", – рассказали в центре кинологической службы ГУ МВД России по Москве.

"Щенячий патруль" существует уже полтора года, и за этот период его выпускниками стали десятки служебных собак. Их навыки помогают охранять порядок на разных городских объектах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 по 30 июня в Москве состоится около 50 мероприятий из цикла "Друг, спасатель, защитник". Москвичи смогут познакомиться с историями знаменитых отечественных псов – легендарная овчарка Джульбарс, разведчик Джек, собака-санитар Мухтар.

16 июня в крупнейшем в Европе кинологическом парке на Кольской улице пройдет чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) по аджилити. Побороться за награду смогут сильнейшие четвероногие из разных регионов России. В рамках этого мероприятия предусмотрены встречи со звездами-собаководами и уроки по дисциплинарной дрессировке с профессиональным кинологом.

