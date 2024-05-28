Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" на площадках проекта "Питомцы в Москве" пройдет с 1 по 30 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, каждые выходные на площадках пройдут разные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего для гостей организуют более 50 мероприятий.

Собянин отметил, что врачи передвижных ветстанций "ВЕТ Мобиль" проведут первичные консультации и осмотры питомцев. Эксперты дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию. Кроме того, специалисты "Мобильного груминга" помогут подобрать подходящие инструменты для ухода за шерстью, объяснят, как правильно заботиться о когтях, ушах и глазах собак.

Мэр добавил, что профессиональные фотографы-анималисты сделают памятные фото питомцев. Ветеринары и кинологии расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород. Профессиональные кинологи представят показательные выступления и расскажут о подвигах собак-спасателей, собак-поводырей, розыскников, охранников и саперов, уточнил Собянин.

В парке на Кольской улице пройдут соревнования на "Кубок столицы" по аджилити (виду спорта, в котором собаки преодолевают полосу препятствий). Старты состоятся 16 июня. Одним из организаторов стала Российская кинологическая федерация. В Кубке планируют принять участие кинологи из разных городов России и Белоруссии.

Также на Кольской улице 22 июня пройдет ключевое событие цикла "Собака – друг на службе Отечеству". Мероприятие станет данью благодарности собакам–помощникам и служебным собакам, которые наравне с людьми работают в спасательных, розыскных, военных и других подразделениях.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в 2024 году в Москве откроют 24 площадки нового типа для прогулок с собаками по проекту "Питомцы в Москве". Заммэра подчеркнула, что до конца текущего года современные площадки будут обустроены в 22 районах Москвы. Сергунина добавила, что на площадках появятся барьеры, мостики и другие тренажеры для занятий с питомцами. Там же установят скамейки и навесы.