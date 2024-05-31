Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумной идею Фонда Клуни, который заявил о намерении добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

"Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев", – сказал он.

Ранее сотрудница Фонда Клуни, учрежденного американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни, заявила, что организация собирается добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов в Европе. Говоря об именах журналистов, сотрудница заявила, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них".

17 мая совет ЕС решил приостановить в странах объединения работу ряда российских СМИ, а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe, так как они якобы распространяют и поддерживают "российскую пропаганду" и СВО на Украине.