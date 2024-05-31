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31 мая, 17:06

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"Голос Америки": фонд Клуни попросил выдать ордера на арест журналистов РФ

Фонд Клуни попросил выдать ордера на арест российских журналистов

Фото: 123RF/olegdudko

Фонд актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов в Европе. Об этом сообщила директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат.

"Прокуроры могут выписать ордер на арест. <...> Если ордер <...> выписан, то, в принципе, (поскольку. – Прим. ред.) любая европейская страна является членом Европола, то это становится ордером на уровне Европола", – сказала она в эфире радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

После выдачи ордеров, продолжила Нейстат, российские журналисты могут быть арестованы в любой европейской стране, а затем экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.

Говоря об именах журналистов, Нейстат заявила, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них". Она также добавила, что фонд просит выписать закрытые ордера, чтобы журналисты не знали о предстоящем аресте.

Ранее студента МГУ имени М. В. Ломоносова из Одессы арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. После этого его отчислили из университета. Он обучался как иностранный гражданин на платной основе.

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