Прокуратура просит обратить имущество Невзоровых в доход РФ

Фото: AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Прокуратура Санкт-Петербурга просит обратить имущество журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) и Лидии Невзоровой в доход России. Об этом в своем телеграм-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Иск (подан. – Прим. ред.) о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", – написала она.

По информации Лебедевой, дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому она не сможет дать дополнительную информацию. Она добавила, что следующее заседание состоится 24 мая.

Невзорова впервые объявили в розыск в начале мая 2022 года. Позднее, в январе 2023-го, прокурор попросил столичный суд приговорить журналиста к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ). Во второй раз МВД РФ объявляло его в розыск в начале мая 2024 года.

