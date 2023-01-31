Прокурор попросил суд приговорить Невзорова к 9 годам за фейки о ВС РФ

Фото: TACC/Никита Крючков

Государственное обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом) к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Прошу признать Невзорова виновным и заочно назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с запретом на администрирование интернет-ресурсов на 4 года", – сказал прокурор Олег Лавров.

Оглашение заочного приговора Невзорову состоится в среду, 1 февраля. Судья Евгения Николаева уточнила, что заседание назначено на 11:00.

В марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

Журналист был объявлен в розыск.

По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

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