Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины

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Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и его жене. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – цитирует Геращенко РИА Новости.

Ранее МВД России объявило Невзорова в розыск по уголовной статье. В марте стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против него за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин заявил, что журналист разыскивается по политической статье, из-за которой большинство стран не выдают граждан РФ Москве.

