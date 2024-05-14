МГУ отчислил украинского студента, который собирал деньги для ВСУ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинский студент МГУ, которого ранее арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, был отчислен с факультета фундаментальной медицины. Об этом со ссылкой на пресс-службу факультета сообщает РИА Новости.

"Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", – заявили в пресс-службе.

Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. В пресс-службе факультета уточнили, что им неизвестно, чтобы он, находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.

Студента МГУ имени М. В. Ломоносова из Одессы арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск 26 апреля. Он также неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также искал информацию о вступлении в ВСУ.

Отмечается, что у студента есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства он не подавал.

