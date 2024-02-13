Почти 420 террористических преступлений предотвратили в РФ с начала СВО

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала СВО предотвратили на территории страны 419 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений", – приводит его слова ТАСС.

Более того, с начала спецоперации в Сети выявили и удалили свыше 360 тысяч экстремистских материалов и заблокировали доступ к 70 тысячам страниц.

На заседании НАК также обсуждались планы по усилению защиты информационного пространства РФ от деструктивных посягательств. Сейчас в 73 субъектах страны уже работают центры информационной безопасности молодежи.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газораспределительной станции в Ленинградской области. Силовики задержали иностранца, имевшего при себе пять взрывных устройств. По данным ФСБ, диверсия была спланирована украинскими спецслужбами.

