13 февраля, 12:23Происшествия
Почти 420 террористических преступлений предотвратили в РФ с начала СВО
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала СВО предотвратили на территории страны 419 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений", – приводит его слова ТАСС.
Более того, с начала спецоперации в Сети выявили и удалили свыше 360 тысяч экстремистских материалов и заблокировали доступ к 70 тысячам страниц.
На заседании НАК также обсуждались планы по усилению защиты информационного пространства РФ от деструктивных посягательств. Сейчас в 73 субъектах страны уже работают центры информационной безопасности молодежи.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газораспределительной станции в Ленинградской области. Силовики задержали иностранца, имевшего при себе пять взрывных устройств. По данным ФСБ, диверсия была спланирована украинскими спецслужбами.
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