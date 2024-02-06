Жителя Камчатки подозревают в госизмене за сотрудничество с СБУ

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УФСБ по Камчатскому краю задержало жителя региона, подозреваемого в госизмене, который сотрудничал со Службой безопасности Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

"По данным следствия, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ", – указано в сообщении.

Мужчина согласился предоставлять спецслужбе Украины данные о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и сведения о ВС РФ в обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений с банковской карты и сдачи в аренду квартиры. Он собирал сведения на территории Камчатского края, в том числе используя своих знакомых и родственников, и сообщая о них в СБУ.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"). Сейчас мужчина заключен под стражу, ФСБ продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сотрудники УФСБ России по Псковской области вместе с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода делал фото и видео военной техники и позиций российской армии и передавал эту информацию Украине.

До этого ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии и задержала подозреваемого. Им оказался россиянин 1990 года рождения.

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