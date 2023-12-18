ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене

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Сотрудники УФСБ России по Псковской области вместе с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода делал фото и видео военной техники и позиций российской армии и передавал эту информацию Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Псковской области.

Отмечается, что его задержали в Себежском районе Псковской области. По информации пресс-службы, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Следствие считает, что фигурант производил фото- и видеосъемку с августа по декабрь 2022 года. Координаты расположения техники и личного состава он определил с помощью специального программного обеспечения.

"Данные сведения передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", – подчеркнули в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии и задержала подозреваемого. Им оказался россиянин 1990 года рождения.

До этого томского хакера, действия которого курировала Украина, арестовали по обвинению в госизмене. В отношении мужчины завели уголовное дело о госизмене, которая выражается в форме иного оказания помощи иностранному государству.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае