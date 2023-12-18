ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против главы предприятия ОПК

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ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта. Им оказался россиянин 1990 года рождения. Он осуществлял по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства.

У него изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи с перепиской с украинскими координаторами, говорится в тексте.

Следственный отдел УФСБ РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. После задержания украинский агент признался в содеянном и рассказал, что готовил теракт по указанию спецслужб.

Также сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму. Было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов.

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