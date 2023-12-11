ФСБ раскрыла разветвленную сеть агентов Украины в Крыму

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ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму. Было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что сеть была создана под контролем "западных кураторов". Диверсионно-террористические акты планировались в отношении представителей органов госвласти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.

В сообщении добавили, что среди планируемых терактов были подрывы шести участков железнодорожного полотна, трех электроподстанций, двух объектов газораспределительного оборудования и трех автотранспортных средств.

Специалисты обнаружили 15 схронов, подготовленных спецслужбами Украины, отметили в ведомстве. Из них изъято более 200 килограммов взрывчатых веществ и 37 самодельных взрывных устройств. Помимо этого, были выявлены кураторы из ГУ разведки Минобороны Украины и СБУ.

За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек, заключили в тексте.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. После задержания украинский агент признался в содеянном и рассказал, что готовил теракт по указанию спецслужб.

До этого жителя Красноярского края арестовали за шпионаж в пользу украинской стороны. Он за вознаграждение предоставлял украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей в регионе, а также критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду