Путин назвал ВСУ террористической организацией

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Украинские войска бьют по мирному населению и медикам, фактически став террористической организацией. Об этом Владимир Путин заявил на форуме "Все для победы!" в Туле.

Российский лидер сообщил о перехвате переговоров двух танкистов ВСУ, которые предприняли попытку в 2022 году войти в Донецк. Один из них выстрелил по мирному жителю под Донецком.

"Второй его спрашивает: "Зачем ты это сделал?" Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него в доме семья, и слышно – дети там бегают. Ответ: "Да они здесь все террористы". Просто так! Взял и застрелил", – сказал Путин.

Вместе с тем он назвал подонками украинских неонацистов. Президент заявил, что российская сторона в курсе, чем они занимались в Харьковской области после отхода оттуда подразделений ВС РФ. Путин указал, что если бы не был уверен в том, что люди по всей стране, и в Крыму в том числе, хотят возвращения полуострова в состав России, то никогда бы этого не делал.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за январь потеряли 23 тысячи бойцов убитыми и ранеными, а также более 3 тысяч единиц вооружения, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot.

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