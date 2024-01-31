Путин назвал преступлением обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил, что обстрелы мирного населения со стороны украинской армии являются преступлением.

Он подчеркнул, что российская сторона не забудет о преступлениях Украины против граждан РФ.

"Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только – щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан", – цитирует Путина ТАСС.

В ходе встречи он также отметил, что сложившаяся вокруг спецоперации ситуация, вынудившая РФ защищать свои интересы, говорит об устоявшемся фундаменте воспитания у граждан. На фоне СВО поднялась "историческая Россия", указал Путин.

Вместе с тем он поддержал создание единого "навигатора услуг" для участников спецоперации и членов их семей. По его словам, этим должно заняться Минцифры.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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