Захарова: санкции против СМИ РФ не останутся без реакции

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Россия не оставит без реакции запрет, введенный в отношении вещательной деятельности агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты" в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала об ответных реакциях на репрессивные меры от ЕС.

"Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших упомянутое решение еэсовских столицах", – заявила Захарова.

Кроме того, она добавила, что российские власти рассматривают такое решение как продолжение практики политической цензуры. По ее словам, Евросоюз и входящие в его состав государства в очередной раз доказали свое пренебрежение в отношении международных обязательств, касающихся обеспечения плюрализма СМИ.

"Очередной пример вырождения демократических обществ в странах "коллективного Запада", – заключила официальный представитель МИД РФ.

17 мая совет ЕС решил приостановить в странах объединения работу ряда российских СМИ, а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe, так как они якобы распространяют и поддерживают "российскую пропаганду" и СВО на Украине.