Фото: телеграм-канал "Екатерина Дунцова" (Екатерина Дунцова признана в РФ иноагентом)

Минюст РФ включил Екатерину Дунцову в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Е. С. Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Дунцова, как отмечает ведомство, сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ, а также являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает лицо-иноагент.

В реестр иноагентов также включили лидера движения "Путь домой" Марию Андрееву. По информации ведомства, она распространяла о России и ее армии сведения, направленные на формирование негативного образа. Общественный деятель также призывала к участию в несанкционированных публичных акциях. Движение "Путь домой" также включили в реестр иноагентов.

Политик и блогер Павел Иванов, который также оказался в реестре, неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них. Причиной для его включения в список стала недостоверная информация, которую он распространял об органах публичной власти РФ и их решениях.

Журналистку Марину Литвинович включили в перечень из-за участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Помимо этого, ведомство напомнило, что Литвинович привлекалась к административной ответственности по статье о пропаганде нацисткой или экстремистской атрибутики или символики.

Вместе с указанными лицами в реестр иноагентов включили интернет-проект SOTA (SOTA media включена в перечень нежелательных иностранных и международных НПО), проект Republic и ООО "Счастливый билет". Ряд сотрудников SOTA признаны иноагентами на территории РФ, у Republic иноагентом признан главный редактор, а "Счастливый билет" был учрежден иноагентом Виктором Воробьевым.

Екатерина Дунцова ранее подавала документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ. Тогда ЦИК РФ приняла все предоставленные документы и подписала соответствующее подтверждение. Однако по итогам проверки кандидатуру Дунцовой отклонили.

