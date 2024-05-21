21 мая, 16:57Политика
Минюст РФ внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, американскую НПО Freedom House. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в соответствующий перечень вошли эстонская организация Stop Occupation of Karelia и украинский фонд помощи "Вернись живым".
Ранее Генеральная прокуратура РФ уже приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории РФ. Freedom House, в частности, содействовала установлению главенствующей роли США в мире, указывали в прокуратуре.
Также с момента начала СВО НПО активно участвовала в продвижении политики недружественных стран по украинскому кризису и дискредитировала Вооруженные силы РФ, добавляли там.