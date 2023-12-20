Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы для участия в выборах – ЦИК

Фото: телеграм-канал "Екатерина Дунцова - кандидат в президенты России"

Экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, поддерживаемая и финансируемая олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ), подала в Центральную избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

ЦИК РФ принял все предоставленные документы и подписал соответствующее подтверждение. Теперь предстоит изучить эти документы в установленные законом сроки.

Ранее Дунцова заявляла о намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. СМИ писали о ее связях с проектами, аффилированными с Ходорковским.

В ЦИК России направили около 16 заявок от возможных кандидатов на пост президента. На данный момент претенденты активно выдвигают своих кандидатов на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде фракции в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. За кандидатуру Слуцкого проголосовали 106 делегатов. Теперь председателю ЛДПР будет необходимо для участия в выборах подать документы в ЦИК РФ.

До этого Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Ему было нужно создать группу избирателей численностью не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ