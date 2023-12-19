ЦИК 20 декабря рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центризбирком РФ 20 декабря рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщает ТАСС.

Также члены ЦИК рассмотрят вопросы о регистрации уполномоченных представителей Путина по финансовым вопросам и открытии его специального избирательного счета, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Помимо этого, Центризбирком рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента.

18 декабря Владимир Путин подал документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Так как действующий глава РФ идет на выборы самовыдвиженцем, ему нужно было создать группу избирателей численностью не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря. Участники единогласно поддержали Путина.

Позднее стало известно, что ЦИК РФ принял у Путина документы. Их принимали член ЦИК Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году