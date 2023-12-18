Путин прибыл в ЦИК для подачи документов для участия в выборах президента

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Нынешний президент идет на выборы самовыдвиженцем. По закону для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано.

Собрание группы состоялось 16 декабря, ее участники единогласно поддержали Путина.

В числе документов, подаваемых в ЦИК, – ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Владимир Путин будет баллотироваться на следующий срок не от партии, а будет собирать подписи.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин, певицы Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, певец Стас Михайлов, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, а также десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков стали участниками "команды Владимира Путина" на выборах президента России.

Многие из них приняли участие в собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента 2024 года, которое проходило в концертном зале "Зарядье".

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году