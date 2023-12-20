ЦИК получила 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборы президента

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России направили около 16 заявок от возможных кандидатов на пост президента. Об этом сообщила на заседании глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Трансляция ведется на сайте комиссии.

Как она утверждает, на данный момент претенденты активно выдвигают своих кандидатов на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде фракции в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. За кандидатуру Слуцкого проголосовали 106 делегатов. Теперь председателю ЛДПР будет необходимо для участия в выборах подать документы в ЦИК РФ.

До этого Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Ему было нужно создать группу избирателей численностью не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря.

Свое решение об участии в президентской гонке в 2024 году Путин объявил еще 8 декабря. 11 декабря Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ